Под Волгоградом сиделка жестоко убила старушку и пыталась выдать ее смерть сердечный приступ

51-летняя жительница Еланского района работала сиделкой и с виду была приятной женщиной. Она ухаживала за старушками, пока ее не уличили в убийстве одной из своих подопечных – 85-летней пенсионерки. В мае 2020 года сиделка употребила спиртное и стала ее избивать. Не ожидала, что женщина умрет и решила рассказал правоохранителям, что у той просто остановилось сердце.

- Согласно заключению экспертов, её смерть наступила в результате механической асфиксии, а также перелома подъязычной кости. Специалисты также установили, что у погибшей сломаны ребра, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

В отношении сиделки завели уголовное дело по статье убийство. Она находится под стражей. Сразу после расследования и сбора доказательств вины подозреваемой, она окажется на скамье подсудимых, где ей вынесут приговор.