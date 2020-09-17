Под Волгоградом 8-летняя девочка погибла в ДТП

Кадр с места ДТП в Светлоярском районе. Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области.

Трагедия разыгралась на автодороге в Светлоярском районе Волгоградской области. 37-летняя водитель «Дэу Матиз» 16 сентября в 15.30 двигалась по Виноградному переулку с сторону улицы Советской в поселке Кирова. Женщина должна была уступить дорогу другим автомобилем, но не сделала этого. В итоге произошло столкновение с микроавтобусом «Мерседес Спринтер», за рулем которого был 23-летний водитель. Машины превратились в груды металла. Но если управлявшему «Мерседесом» молодому человеку помощь медиков не понадобилась, а водитель и маленький пассажир из «Дэу Матиз» были госпитализированы. К сожалению, 8-летняя девочка от полученных травм скончалась в больнице, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

Не менее страшная авария произошла накануне в Жирновском районе. 62-летний водитель за рулем «ГАЗ-2747» двигался по трассе в Жирновск со стороны Рудни. Мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с машиной «Тойота Аурус». В иномарке ехали 47-летний водитель и 55-летняя пассажирка. Удар был такой силы, что шансов выжить у них не было. Мужчина и женщина скончались на месте. Водителя «ГАЗ-2747» отвезли в медучреждение.