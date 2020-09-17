В Роторе растет число заболевших коронавирусом

Фото: СК "Ротор"

Неприятные вести продолжают приходить из стана «Ротора». Число игроков с положительными тестами на коронавирус продолжает расти. Болезнь выявлена у защитника Данилы Степанова, сообщил «КП-Волгоград» источник в клубе. Таким образом, футболист молодежной сборной России стал 14-м представителем «Ротора», у кого выявлен COVID-19. Ранее положительные тесты и результаты КТ, подтверждающие ковид, получили десять игроков и трое представителей тренерского штаба.

При этом матч 8-го тура Российской премьер-лиги между «Ростовом» и «Ротором» уже послезавтра, 19 сентября. И пока все идет к тому, что он состоится. Хотя донской клуб задал вопросы главе РПЛ Сергею Прядкину, безопасно ли проводить эту встречу. Может быть, в Ростов-на-Дону «Ротор» отправится с футболистами дубля, которые накануне в молодежном первенстве обыграли московское «Динамо», а следующий матч у коллектива Алексея Жданова в родных стенах, кстати, с «Краснодаром» 23 сентября. А без ковида у основного состава «Ротора» порядка 12-ти футболистов.