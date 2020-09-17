Автосалон заплатил волгоградцу 180 тысяч рублей за обман

Мужчина переплатил за несуществующие услуги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Радость от купленной в автосалоне «Виктори» машине «Лада Веста», о которой давно мечтал житель Волгограда, омрачил кредитный договор: помимо основной суммы кредита он переплатил продавцу 90 тысяч рублей за услуги сервиса, дополнительное оборудование и прочее. Автовладелец обратился в Роспотребнадзор, ведь его права были явно нарушены. Никаких страховок и услуг он не просил, да и сотрудники салона явно использовали обманные схемы, не отразив разницу в документах.

- В ходе анализа договора купли-продажи установлено, что ни в самом договоре, ни в иных документах, переданных потребителю, не было информации о стоимости товаров, их перечне, оплаченных потребителем как за дополнительное оборудование, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

В итоге через суд волгоградцу вернули 90 тысяч, дополнительно от получил аналогичную сумму за компенсацию морального вреда и штраф.