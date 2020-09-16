Из Волгограда в Волжский будет возить ВАП

"Питерские" автобусы будут ездить в Волжский. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Один из основных пассажирских перевозчиков областного центра «Волгоградский автобусный парк» теперь будет возить и волжан. Компания выиграла конкурс по отбору перевозчика на обслуживание двух связывающих Волгоград и Волжский автобусных маршрутов по регулируемым тарифам. Автобусы ООО «ВАП» до конца года будут работать на межмуниципальных направлениях № 123 «Волжский (30 микрорайон) - Волгоград (ж/д вокзал)» и № 146 « Волжский (магазин «Стимул») - Средняя Ахтуба - Волгоград (Автовокзал)». Стоимость контракта составит 4 миллиона 349 тысяч рублей.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы сайта госзакупок, заявку на обслуживание маршрута подавала и Волжская автоколонна №1732, автобусы которой много лет ходили на этом направлении. Но волжский перевозчик предложил цену контракта на 27 тысяч больше и проиграл аукцион.

Так что Волгоградский автобусный парк будет работать на маршрутах с момента подписания контракта в сентябре до конца декабря 2020 года. За это время «питерские» автобусы сделают 1952 рейса между главными городами области. Автобусы должны соответствовать всем техтребованиям, быть исправными, чистыми и без видимых повреждений.