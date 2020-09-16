Патриарх Кирилл поддержал идею празднования 800-летия Александра Невского в Волгограде

В Волгограде завершается строительство собора Александра Невского. Фото: АВО

Губернатор Андрей Бочаров и депутат облдумы Валентина Гречина в эту среду приняли участие в заседании патриаршего совета по культуре под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава региона предложил включить Волгоградскую область в число главных центров празднования 800-летия святого благоверного князя Александра Невского в нашей стране. И патриарх эту идею поддержал.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации региона, председатель попечительского совета по строительству Александровского собора и его заместитель рассказали, как идет строительство храма. Открыть его планируют как раз к торжествам, которые пройдут в 2021 году.

На главном входе в собор накануне установили дубовые двери весом в две тонны. Внутри полным ходом идет роспись. Работы по воссозданию храма выходят на финишную прямую. А вокруг нового собора в центре Волгограда уже открыт для прогулок Александровский сквер, вскоре должны завершить и обновление бывших трибун площади Павших Борцов, которые теперь превратились в прогулочную зону.

В соборе установили многотонные дубовые двери. Фото: РПЦ

- Святой благоверный князь имеет непосредственное отношение к Волгоградской земле. Именно в ее границах располагалось средневековое государство Золотая Орда. На ее территории стараниями Александра Невского были образованы православные епархии, - отмечают в Волгоградской епархии.