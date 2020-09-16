Ростов не хочет играть с Ротором

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян сыграть, наверняка, хочет. Когда-то он защищал цвета "Ротора". Фото: ФК "Ростов".

В среду стало известно, что «Ротору» присуждено техническое поражение со счетом 0:3 в матче с «Краснодаром» 7-го тура Российской премьер-лиги. Встреча была отменена за один час и 15 минут до стартового свистка из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде. Решение о том, что «Ротору» засчитано поражение, а «Краснодару» победа, принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Но о судьбе следующего матча сине-голубых ни РФС, ни РПЛ ничего не объявлял. А 19 сентября волгоградцам ехать в гости к «Ростову». Это одно из самых принципиальных противостояний в футболе на юге страны. «Ростов» 16 сентября начал реализацию билетов на игру 8-го тура РПЛ, а вечером опубликовал открытое письмо президенту РПЛ Сергею Прядкину. Точнее, дончане направили функционеру несколько вопросов, которые приводит пресс-служба «Ростова». Желто-синие интересуются, безопасно ли проводить предстоящую игру, учитывая число заболевших коронавирусом у «Ротора».

- Верит ли господин Прядкин, как президент Лиги, в то, что 11 заболевших футболистов «Ротора» принимали участие в тренировочном и восстановительном процессе команды и при этом ни с кем не контактировали? – написано на сайте «Ростова».

Клуб с берегов Дона также интересуется, отмена игры «Ротора» с «Краснодаром» и разрешение на проведение встречи сине-голубых с ростовчанами – не двойные ли стандарты? Ну и завершается список вопрошаний тем, что готов ли Сергей Прядкин взять ответственность за заражение футболистов «Ростова» во время игры против «Ротора»?

Очевидно, в «Ростове» не горят желанием играть с «Ротором». Остается ждать, будет ли принято какое-то решение по отмене южного дерби или здоровые на данный момент футболисты и тренеры «Ротора» не имели контактов с заразившимися? А руководство волгоградского клуба сможет это доказать. Но времени до матча остается мало. Он 19 сентября.