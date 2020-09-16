Молодежка «Ротора» разгромила «Динамо»

"Ротор" рагзромил "Динамо" со счетом 3:0. Фото: СК Ротор

В то время как основной команде «Ротора» присудили техническое поражение в несостоявшемся из-за коронавируса матче РПЛ с «Краснодаром», молодежная команда сине-голубых разгромила дома московское «Динамо» с обратным счетом 3:0. Встреча второго тура молодёжного первенства прошла на стадионе «Зенит» 16 сентября.

На поле разгорелась настоящая битва. Гости активно начали первую половину, но первая же атака «Ротора» на 25-й минуте завершилась голом в исполнении нападающего Ярослава Щербина.

На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу «Ротора». А во втором тайме, заработав численное преимущество, подопечные Жданова забили два мяча. На 58-й минуте Ярослав Щербин оформил дубль, а на 82-й минуте Кирилл Донцов реализовал пенальти. Правда, Донцова на 90-й минуте тоже удалили после второго заработанного «горчичника».

Болельщикам этот матч запомнится еще и тем, что впервые после ссылки в молодежку, на поле вышел Антон Пискунов.

Тем временем основная команда готовится к выездному матчу с «Ростовом». Заболевших коронавирусом игроков «Ротора» заменят футболисты из молодежки.

Молодежное первенство России по футболу 2020-2021, 2 тур.

«Ротор» — «Динамо» — 3:0 (1:0)

Голы: Щербин, 25, 58; Донцов, 82

«Ротор»: Кузнецов, Пискунов, Донцов, Сесявин (Михайлов, 46), Фир (Лаврентьев, 90), Балахонов, Щербин (Жеребятников, 72), Батютин (Гаврилов, 80), Тарнов, Попов (Курдин, 89), Вершков (Голоядов, 90+1).

«Динамо»: Купцов, Смирнов (Аденийи, 46 ), Караев, Осокин, Кутицкий, Ивахнов (Джиоев, 46), Лепехин (Александров, 65), Звонков, Морозов (Фомин, 46), Жуковский, Носов.

Предупреждения: Донцов, 45; 90; Балахонов, 50; Щербин, 55; Михайлов, 65 — Осокин, 30, 48; Джиоев, 59; Звонков, 68; Фомин, 73.

Удалены: Донцов, 90 — Осокин, 48