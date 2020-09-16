17 сентября отключат свет в Кировском районе Волгограда

Обесточат дома на восемь часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот четверг тысячам волгоградцев вновь устроят локальный блэкаут из-за планового ремонта на городских электрических сетях. Правда, коммунальных страдальцев будет не так уж много. И все они – из Кировского района Волгограда. Только один район впервые с начала лета попал в график отключений электричества на 17 сентября 2020 года. Останутся волгоградцы без света с утра до вечера.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании «Россети ЮГ - Волгоград», в Кировском обесточат в четверг с 9.00 до 17.00 часов Военный городок, дома №1-10, а также дома частного сектора по адресам: улица Вишневая, №2-6,10-18; Дубовая, №4-22, 3-33; Косогорная, №1-19, 19а, 2 и 2к, 21; Ильмовая, №11-15,18; Партизанская, №13-39, 14-36; переулок Кирова, №3, 4-10; Павлодарская, №1-21, 2-22; Песчанная, №1-25; Рябиновая, №15 и 15а; Ясеневая, №3-21, 4-22. Многие из этих улиц уже оставались без электроснабжения в этом сезоне.