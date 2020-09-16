«Ротору» засчитали техническое поражение в матче с «Краснодаром»

Футболисты были готовы играть, но так и не вышли на поле. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

На заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС 16 сентября приняли решение засчитать «Ротору» техническое поражение в матче 7-го тура чемпионата России с «Краснодаром» со счетом 0:3. Это первое подобное решение КДК в сезоне РПЛ 2020/2021. Других вариантов, согласно регламенту лиги, и не было. Также волгоградский клуб оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение санитарного регламента.

- ФК "Ротор" как принимающий клуб не обеспечил необходимые условия для проведения матча, которые привели к его срыву, - пояснили в РФС.

Матч «Ротор» - «Краснодар» должен был состояться на «Волгоград Арене» 13 сентября. Но накануне в волгоградской команде положительный тест на коронавирус пришел семи игрокам и двум сотрудникам клуба. После ковид нашли еще у четверых. В итоге за час до начала игры, когда обе команды уже сидели в раздевалках, а болельщики ждали у ворот стадиона, матч отменили. Хотя «Ротор» готов был выйти на поле, усилив состав здоровыми игроками молодежки. Волгоградский Роспотребнадзор не направил вовремя в РПЛ необходимые документы о проведенном эпидемиологическом расследовании, там приняли решение не рисковать.

Пока «Ротор» готовится к матчу с «Ростовом», открыта продажа билетов. Весь тренерский состав, персонал и футболисты каждый день сдают тесты. Если всю команду отправят на карантин, то «Ротор» рискует так и не выбраться из зоны вылета из-за ковида. Сейчас сине-голубые на последнем месте в турнирной таблице. По итогам семи туров они набрали два очка.