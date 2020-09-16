Волгоград не без добрых людей: на видео попало спасение собаки из колодца

Собаку вытащили волонтеры "Лисены" Фото: скрин видео

Несколько суток провела обычная дворняга в одном из люков в Ворошиловском районе Волгограда, куда нечаянно угодила. Место у гаражей, лай несчастного животного если кто и слышал, то проходил мимо. На зов о помощи откликнулись лишь волонтеры волгоградского приюта «Лисена» и Денис Ковалев. Для того, чтобы попасть в узкий колодец, пришлось немало потрудиться.

- Операция по спасению прошла удачно благодаря нашему бесстрашному сотруднику Денису Ковалеву, - рассказали «КП-Волгоград» волонтеры «Лисены». - Большая просьба, закрывайте колодцы, обращайтесь в службы, которые должны за этим следить. В них может попасть не только собака, но и человек!

Волонтеры подручными средствами прикрыли опасный участок.

- На данный момент собака находится в приюте, переломов нет. Рыжика в «рубашке» мы пока будем наблюдать, он пройдет карантин по бешенству, вакцинацию, маркировку, операцию по кастрации и будет возвращен на место своего обитания, - добавили зоозащитники.