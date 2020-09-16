В селах области больше страдающих ожирением людей, чем в Волгограде

Более взрослые люди выбирают полезную еду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградстат оценил питание жителей Волгоградской области, а также их активность: оказалось, в селах лишним весом страдают 67% людей старше 19 лет, а в Волгограде – 55%. При этом деревенские жители в силу образа жизни гораздо больше двигаются (68%). Им приходится чаще выполнять физическую работу: огороды, поля, хозяйство никто не отменял. А вот волгоградцы более ленивые (44%). Объясняется это и тем, что многим приходится работать на удаленке.

Эксперты также поинтересовались у волгоградцев о том, что для них - правильное питание. Более взрослые люди выбирают полезную еду, в отличие от 14-летних школьников

- Чем выше уровень образования респондента, тем ответственнее подход к выбору рациона питания с пониженным содержанием жиров и сахара, к достаточному употреблению фруктов, овощей и продуктов с необходимым количеством клетчатки, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградстата.