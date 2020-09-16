Не потушила сигарету: в Волгограде по вине загулявшей матери сгорел ее 4-летний сын

Трагедия произошла 13 августа около десяти часов вечера в Красноармейском районе Волгограда: в горящем на улице Клавы Панчишкиной доме погиб 4-летний ребенок. Причиной пожара стала непотушенная его мамой сигарета.

Как установили следователи, в ту ночь 37-летняя волгоградка вместе с подругой, у которой, кстати, жила, собиралась прогуляться, оставив сына одного. Перед выходом из дома покурила в деревянной пристройке и бросила бычок в пластиковый контейнер. Женщины ушли, а дом загорелся. Малыш в это время крепко спал. Увы, он не смог самостоятельно выбраться наружу и погиб.

- Согласно заключению экспертов, смерть мальчика наступила в результате отравления продуктами горения. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.