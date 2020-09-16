Волгоградец заработал на нелегальном производстве 320 миллионов и сел на полтора года

Два года в Волгограде работало нелегальное предприятие по производству металлических изделий. Пять электропечей выдавали полтонны расплава, а уже готовые изделия шли на сбыт. При этом сам процесс подразумевал использование пожароопасных и химических объектов, но лицензии на них не было. Да и зачем, когда бизнесмен безо всяких разрешений разрабатывал небывалые суммы: за весь период он получил 320 миллионов рублей.

33-летнему Антону Лондарь дали полтора года колонии-поселения, однако он счет этот приговор слишком суровым и решил обжаловать его.

- Волгоградский областной суд оставил приговор Кировского районного суда без изменения, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Отметим, что расследование уголовного дела проводили следователи волгоградского СУ СКР, в оперативном сопровождении участвовали сотрудники ФСБ.