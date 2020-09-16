Мошенники убедили волгоградку взять кредит на 2 миллиона и перевести им на счет

Полицейские Волгоградской области разыскивают мошенников, которые за сутки обманули жителей региона на три миллиона рублей. Первой жертвой аферистов стала 60-летняя жительница Красноармейского района Волгограда, которая после длительных уговоров сотрудника банка оформила на себя двухмиллионный кредит. Конечно, звонивший никакого отношения к финансовой организации не имел, тем не менее сумел убедить владелицу крупной суммы после займа пойти в банкомат и перевести деньги на «безопасную ячейку».

- Также в полицию обратилась 60-летняя инженер. Ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее счет подвергся взлому. Аналогичным способом была обманута 72-летняя женщина, перечислившая 785 тысяч, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Волгоградцев убедительно просят не доверять подозрительным звонкам. Никакой сотрудник банка не станет предлагать кредит по телефону и уж тем более никакой «безопасной ячейки» в формате онлайн-переводов не существует. Лучше пойти в свой банк и проконсультироваться со специалистом.