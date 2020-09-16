На юге Волгограда пешеход попал под две иномарки и скончался в «скорой»

Мужчину сначала сбила «Тойота», затем «Лада» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ужасное ДТП произошло в Краснооктябрьском районе Волгограда около четырех часов дня 15 сентября. Мужчина погиб после того, как его сбили сразу две машины.

Как установили прибывшие на место аварии инспекторы ГИБДД, пешеход двигался по улице Зорге напротив дома №56А. Он не нашел «зебру», поэтому переходил оживленную проезжую часть на свой страх и риск. В этот момент со стороны Менделеева в направлении Кубинской за рулем «Тойота Витц» мчалась 41-летняя женщина. Автоледи не успела притормозить и сбила мужчину.

- От удара пешехода откинуло на левую полосу движения под движущийся попутно автомобиль «Лада Гранта» под управлением 68-летнего водителя. В результате ДТП пешеход получил серьезные травмы, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Пострадавшего погрузили в карету скорой помощи и повезли в ближайшую больницу, он умер по пути. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.