Чиновница облздрава Ольга Соловьева возглавила поликлинику №3 Волгограда

Ольга Соловьева. Фото: облздрав.

Спустя два месяца в поликлинике №3 на улице Советской в центре Волгограда назначили главного врача. Этот пост заняла сотрудница облздрава Ольга Соловьева. Медучреждение «осиротело» в середине июля, когда на фоне осложнений, вызванных коронавирусом, умерла Ирина Гайдук, много лет возглавлявшая эту образцовую поликлинику. Так как это учреждение находится в центре города и одно из самых посещаемых, оно раньше всех заработало по самым новым стандартам. Сейчас, в горячее для медиков время, без главврача в поликлинике было тяжело. Некоторые терапевты сами ушли на больничный, другие помогают в коронавирусных госпиталях, и у пациентов всегда очень много вопросов к заведующей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации области, Ольга Соловьева приступила к обязанностям в понедельник, 14 сентября. Она выпускница нашего медуниверситета, работала во многих медицинских организациях, а последние 7 лет - в комитете здравоохранения.