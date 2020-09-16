Деньги были, но не зарплату: коммерсант из Волгограда задолжал сотрудникам миллион

В настоящий момент сотрудники Кировского СКР выясняют, кто ещё пострадал от действий коммерсанта. а также выясняют обстоятельства преступления. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Фигурантом уголовного дела по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы» стал гендиректор одной из фирм Волгограда. На протяжении целого года он не платил 17 сотрудникам зарплату. Накопилась приличная сумма долга – почти миллион рублей. Работникам пришлось обратиться в правоохранительные органы. Прокуратура провела проверку и отдала материалы дела в волгоградский следком.

- По данным следствия, финансовая возможность погасить долг перед работниками была. Директор исправно рассчитывался с поставщиками и подрядчиками, осуществлял налоговые отчисления, выполнял свои обязательства по гражданско-правовым договорам, - рассказала «КП-Волгоград» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

В настоящий момент следователи Кировского СКР выясняют, кто ещё пострадал от действий коммерсанта. а также выясняют обстоятельства преступления.