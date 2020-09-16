В Волгоградской области с апреля не было ни одного случая гриппа, но с сентября в школах и садах наблюдается всплеск ОРВИ

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С апреля 2020 года в Волгоградской области не было ни одного случая гриппа. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областного Роспотребнадзора. Однако, как только начался учебный год, а малыши после снятия ограничений пошли в сады, рост заболеваемости ОРВИ все же немного увеличился. Это связано с тем, что в учреждениях формируются новые коллективы, дети контактируют друг с другом. В целом ситуация остается под контролем и сохраняется неэпедимичный уровень.

Параллельно идет прививочная кампания.

- По состоянию на 11 сентября вакцина израсходована на 22,2%, в том числе израсходовано 24% доз вакцины для детей и беременных и 21,3% доз вакцины для взрослых. По Волгоградской области против гриппа привито 105230 человека, - отчитались в ведомстве.

Волгоградцам напоминают о важности вакцинирования: лекарство не вызывает побочных эффектов, переносится легко, при этом в эпидсезон помогает предотвратить всплески заболеваемости. Особое внимание обращают на необходимость такой прививки для беременных: у малыша после рождения первые полгода сохраняются антитела, способные защитить его от вирусов.