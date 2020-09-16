В Волгограде строят очистное сооружение у гостиницы «Турист»

До конца 2021 года в рамках нацпроекта «Экология» в Волгограде появятся 13 очистных сооружений. С их помощью вода будет стекать в Волгу, а не затапливать улицы и размывать склон стадиона, как это было при сильных ливнях. А современная очистка улучшит экологию Волги и сделает жизнь волгоградцев лучше.

Сейчас подрядная организация работает у гостиницы «Турист». Для установки самого очистного сооружения нужно вырыть 12-метровый котлован и установить туда сваи.

Аналогичные работы ведутся на улице Гагарина, 13-ой и 7-ой Гвардейской, и уже завершена на Калинина.

- Производительность ЛОСа возле моста через Волгу составит 200 литров в секунду, а возле гостиницы «Турист» - 400 литров в секунду. Внутри таких устройств функционирует трехступенчатая система, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии. – На улице Калинина достроенное сооружение прошло пусконаладочные работы.