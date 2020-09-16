Во время ремонта улицы Гражданской на юге Волгограда для водителей организуют реверсивное движение

В настоящий момент дорожники только снимают верхний слой старого полотна Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноармейском районе Волгограда уже привели в порядок бульвар Энгельса, теперь подрядная организация взялась за прилегающую к ней улицу Гражданскую. За пятнадцать лет асфальт покрылся ямами и ездить по нему было практически невозможно. Особенно часто возмущались водители, которые только и мечтали о нормальных трассах. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в городе-герое заметно меняется облик магистралей.

Только в 2020-ом обещали отремонтировать более сорока объектов. Сейчас полным ходом работы идут на Гражданской. Он важен тем, что является въездом в Волгоград со стороны трасс «Котельниково-Сальск-Тихорецк» и ведет прямо к вокзалу «Южный»

- С удалением старого покрытия специалисты ведут замену бордюрного ограждения на проезде. На сегодняшний день заменено свыше 150 метров бортового камня. восстановят более полутора десятков колодезных групп, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе мэрии.

Сейчас используют только современный асфальт, который укладывается в два слоя и является наиболее прочным, что особенно актуально в условиях постоянно возрастающего трафика.