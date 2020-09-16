Ни одного случая COVID-19: 7,5 тысяч детей отдохнули в летних волгоградских лагерях

Ни одного случая COVID-19: 7,5 тысяч детей отдохнули в волгоградских лагерях Фото: Артем КИЛЬКИН

Несмотря на коронавирусную пандемию, этим летом в Волгоградской области работало 70 детских летних лагерей, в которых отдохнули 7577 школьников. Отметим, что оздоровительная кампания началась только в августе, когда все помещения учреждений были полностью готовы к приему гостей. Сейчас как никогда раньше соблюдали санитарные нормы, особенно состояние воды, обработали прилегающие территории от паразитов. По итогам все прошло благополучно: ни одного заражения.

В отчете Роспотребнадзора идет речь об одном нарушении, точнее, целом нарушителе – нелегально работающем лагере. «Интеграл» не получил лицензию и работал на базе неподготовленного лагеря «Орленок на Ахтубе». Детей пришлось экстренно вывезти.

- На юридическое лицо и должностное лицо Управлением составлены протоколы об административном правонарушении, переданы в суд для привлечения к административной ответственности, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

Как итог – более 96% детей оздоровились, ни одного заражения коронавирусом и другими заболеваниями не нашли.