Школа Волгограда судится с фирмой из-за плохого ремонта крыши

К сожалению, халтура в нашей стране явление нередкое. Но, одно дело, когда, например, пирожки лепят тяп-ляп, другое – когда плохо отремонтировали крышу и дожди заливают потолки и стены. А представьте, что льет в классе, где учатся дети. С такой ситуацией столкнулась школа №40 Дзержинского района Волгограда. Летом 2019 года школа заключила договор с фирмой ООО «Партнер» на ремонт кровли. Рабочие должны были демонтировать старую крышу, уложить новую и заменить водосточный трубопровод. К 1 октября строители успели завершить работы, за что и получили, согласно контракту, 882 тысячи рублей. Но с первыми же дождями новая крыша дала течь.

Руководство школы направило подрядчику письмо с требованием устранить недочеты в рамках гарантийных обязательств. Но компания эти треьования проигнорировала. Пришлось школе обращаться в суд.

- МОУ «Средняя школа № 40 Дзержинского района Волгограда» просит суд понудить ООО «Партнер» в течение месяца устранить выявленные недостатки. Кроме того, взыскать с фирмы штрафы по контрактам, - сообщается в релизе Арбитражного суда Волгоградской области.