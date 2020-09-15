В Волгограде уменьшили пособие на похороны

«Жить дорого, а умирать еще дороже», - гласит афоризм. Но в Волгограде все иначе: у нас жизнь дорожает, а похороны, оказывается, дешевеют. По крайней мере, с этого месяца волгоградцы будут получать урезанное пособие на погребение умерших. Уменьшили его на 72 рубля: если в начале 2020-го оно составляло 6196 рублей, то теперь будет 6124,86 рублей.

Как поясняют «КП-Волгоград» в городской думе, просто размер этого социального пособия проиндексировали, как того требует закон.

- Стоимость услуг, которые предоставляются по гарантированному перечню, определяются органами местного самоуправления по согласованию с Пенсионным фондом, Фондом соцстраха, субъектом РФ и подлежат возмещению за счет средств их бюджетов. Стоимость этих услуг меняется из-за инфляции. Вот депутаты и вынуждены проводить индексацию, чтобы привести нормативную базу в соответствие с федеральным законом, - так поясняют в Волгоградской гордуме.