За убийство «секретного агента» волгоградца отправили на семь лет в колонию

Произошла эта история в городе Урюпинск Волгоградской области 47-летний житель Новониколаевского района приехал туда к своему другу в гости. Как водится, мужчины отметили встречу распитием спиртных напитков. И вот во время пьяных разговоров, хозяин заявил, что негласно работал долгие годы секретным агентом. И, мол, у него есть компрометирующая информация обо всех его друзьях и знакомых. Собутыльник, конечно же, не поверил. Завязалась ссора, которая быстро переросла в драку. Новониколаевский гость оказался сильнее друга и так избил его, что тот на следующий день скончался.

Когда убийцу задержали, он все отрицал. Причем не признался даже на суде. Упорно стоял на своем – товарищ сам бился головой о стену, от того и умер.

Но у следователей Урюпинского МрСО СУ СК и прокуратуры другая версия, с которой согласился и суд – мужчина виновен.

- Суд приговорил мужчину к 7 с половиной годам колонии строгого режима. Мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

Приговор в законную силу не вступил, -уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.