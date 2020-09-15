Помогите вернуть ребенка маме: в Волгограде отец удерживает трехлетнюю дочь

Фото УФССП по Волгоградской области.

За помощью к волгоградцам обращаются сотрудники управления судебных приставов из Тамбовской области: они разыскивают трехлетнюю девочку, которую отец украл у бывшей супруги. Девочку зовут Вероника Зубкова. Уже больше года - с 2019-го - она не видела родную маму. Хотя по решению суда ребенок оставлен на воспитание именно женщине – Евгении Кожевниковой. Но отец девочки – Александр Зубков – с таким решением не согласился. И не нашел ничего лучше, как просто украсть дочь и увести от бывшей супруги подальше.

- По предварительным данным, полученным в рамках заведенного разыскного дела, отец вместе с девочкой может находиться в Волгоградской области, - говорят судебные приставы, которые теперь пытаются исполнить решение суда и вернуть ребенка матери.

Если вы знаете что-либо о местонахождении разыскиваемых, просьба незамедлительно сообщить об этом либо в дежурную часть УФССП России по Тамбовской области по телефонам 8 (4752) 56-29-92, 56-47-86, либо – в волгоградское управление судебных приставов по телефону 8 (8442) 93-20-40.

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