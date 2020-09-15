Будет развивать у молодежи навыки soft-skills: волгоградка выиграла большой грант

Фото с личной странички Анастасии Цынновой.

Студентка ВолГУ Анастасия Цыннова представила на молодежном форуме ЮФО «Ростов - 2020» свой необычный проект, и так он понравился членам жюри, что ей дали грант в размере 330 тысяч рублей на реализацию своих планов. На что же планирует потратить эти деньги юная волгоградка. А на то, чтобы развивать у студентов «неспециализированные, но важные для карьеры навыки». О чем речь?

- Анастасия предложила провести для студентов ряд встреч с федеральными и региональными экспертами. Эти специалисты будут учить молодежь, как умело распределять свое время, как правильно ставить цели, как работать в команду и анализировать проделанную работу, а также будут развивать творческое мышление ребят. Эти навыки называются «soft-skills», - поясняют «КП-Волгоград» в комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.

Реализовать этот проект студентка из Волгограда планирует уже весной 2021 года, если ничего не помешает.