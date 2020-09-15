Пока закрыты кинотеатры, волгоградцев зовут смотреть уличное кино

Кинозал под открытым небом откроют в пойме реки Царицы.
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
18, 19, 20 сентября – целых три вечера волгоградцы могут посвятить кинопросмотру, и не дома у ноутбука, как привыкли за долгие месяцы коронавирусных ограничений, а в компании других людей и на большом экране. Транслировать фильмы будут на площади перед музеем «Россия. Моя история» на открытом воздухе. Организаторы «Фестиваля уличного кино» уверяют, что это безопасно – главное, соблюдать дистанцию. Они уже подумали над специальной рассадкой гостей. Фестиваль проходит во многих городах страны – в более 600 населенных пунктах, а зрителям показывают лучшие короткометражные фильмы прошедшего года.
Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы Международного фестиваля уличного кино, в этом году эксперты отобрали 10 лучших фильмов молодых режиссеров. Зрители увидят «Подвиг» Ивана Петухова, «Марусю» Светланы Устиновой, «Ничто не может помешать нам любить» актрисы театра «Гоголь-центр» и режиссера Ян Гэ, «Обмен» Аксиньи Гог и другие работы. А перед показом фильмов можно послушать лекции о кинематографе от ведущих российских телепродюссеров и кинокритиков.
«Многие думают, что короткий метр – это какой-то молодежный арт-хаус, неинтересный широкому кругу зрителей. Это совершенно не так! Профессионально сделанная короткометражка ужимает часовую историю до 5 минут, вызывая те же эмоции за меньшее время. За вечер публика успевает поплакать на крутой драме и вдоволь посмеяться на какой-нибудь черной комедии», — говорит основатель «Фестиваля уличного кино» Александр Щеряков.
ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
18 СЕНТЯБРЯ
19.00 Лекция о кинематографе
20.00 Внеконкурсный альманах "Молодежное кино 1" 16+
19 СЕНТЯБРЯ
16.00 Внеконкурсный альманах "Семейное кино 1" 12+
18.00 Лекция о кинематографе
19.00 Конкурсный показ 16+
20 СЕНТЯБРЯ
17.00 Внеконкурсный альманах "Новое Семейное" 12+
19.00 Внеконкурсный альманах "Семейное кино 2" 12+
Вход свободный.