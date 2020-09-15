16 сентября отключат свет в трех районах Волгограда

Электричества не будет от трех до восьми часов в течение дня. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде в сентябре продолжаются плановые ремонты на электросетях. В эту среду энергетики будут работать в трех районах Волгограда. На пяти участках – ремонтировать электрооборудование, на юге – капитально обновлять воздушные линии. А жителям отдельных кварталов в этих трех районах придется посидеть без света от трех до восьми часов. В опубликованном ресурсоснабжающей компанией графике отключений электричества на 16 сентября 2020 года значатся дома Тракторозаводского, Кировского и Красноармейского районов Волгограда. В числе коммунальных страдальцев окажутся обитатели десятка улиц и трех СНТ.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети ЮГ - Волгоград», 16 сентября 20202 в Кировском под отключения света попадут с 9 до 12 утра две улицы - Зины Маресьевой, дома №9, 13 и 15, и 64-й Армии, дома №28, 30 и 30а. После, с 12 до 16 часов обесточат дома на улицах Одоевского, №70 и 72; 64-й Армии, №83-87; Подольской, 2.

В Тракторозаводском районе Волгограда в среду погрузятся «во тьму» среди бела дня жители Спартановки. Оставят без электроснабжения с 10 до 17.00 улицы Николая Отрады, дома №11 и 13; Богомольца, дома №1 и 5. А всего на три часа не будет возможности воспользоваться электроприборами у обитателей улицы Героев Тулы и трех СНТ - «Строитель», «Север» и «Гидростроитель».

И, наконец, в Красноармейском обесточат в этот день с 8.30 утра до 13 часов один дом – на улице Гражданской, 34. А с 9 до 17 часов приостановят электроснабжение еще четырех домов, которые уже не раз попадали в списки на отключение. Это дома на проспекте Канатчиков, 14 и 16, а также на улице Удмуртской, 14 и 16.