Суд рассмотрит дело пьяного водителя, по вине которого погиб 12-летний школьник

Следователи завершили расследование уголовного дела о ДТП, в котором погиб 12-летний подросток. Севшего за руль пьяным 38-летнего жителя Николаевского района обвиняют в нарушении правил ПДД, повлекшем смерть ребенка. Мужчина подшофе сел за руль и посадил в машину детей, но и сбежал с места ДТП, не оказав им помощи. Полицейские нашли его в обнимку с очередной бутылкой.

По данным следствия, смертельная авария случилась 8 июля 2020 года. Мужчина был пьян, но взял машину своего брата и поехал с детьми на пляж в 40 километрах от дома. С собой взял четверых – двух сыновей, племянника и 12-летнего соседского мальчика. Взял и выпивку. Так что она обратном пути еще больше выпивший водитель задел край обочины и потерял контроль над автомобилем. Машина перевернулась. 12-летний подросток получил серьезную черепно-мозговую травму и скончался на месте ДТП. Позже выяснилось, что мужчина гнал на скорости 120 километров в час. Дети были не пристегнуты. Это и стало причиной гибели 12-летнего подростка.

- Расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП-Волгоград» представитель СУ СКРоссии по региону Наталия Рудник.