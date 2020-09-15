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Происшествия

Банка тушенки против ножовки: ограбление магазина под Волгоградом попало на видео

Продавщица отбивалась, как могла, но молодой парень все равно смог забрать из кассы всю выручку
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Продавщица пыталась отбиться от грабителя, но он все равно унес деньги.

Продавщица пыталась отбиться от грабителя, но он все равно унес деньги.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Под Волгоградом видеокамера зафиксировала ограбление сельского магазина. Молодой парень врывается в торговый зал с металлической ножовкой, и, угрожая продавщице, направляется к кассе. Женщина истошно кричит, зовет на помощь и пытается оттолкнуть грабителя, но силы не равные. Тогда продавщица хватает попавшуюся под руку металлическую банку с тушенкой и начинает бить преступника по голове. Но даже это его не останавливает. Он отбивается от нападок и крадет лоток с деньгами.

Все это произошло вечером 6 сентября в рабочем поселке Чернышковский Волгоградской области. Продавщица, едва отойдя от шока, сразу позвонила в полицию. Но грабителя и след простыл. Поэтому его объявили в розыск. Спустя двое суток нашли.

- На помощь чернышковским полицейским в поиске преступника пришли сотрудники угрозыска регионального Главка. Они смогли установить личность грабителя – им оказался 22-летний ранее судимый житель Чернышковского района. После ограбления он уехал в Волгоград, где пытался затеряться, постоянно меняя свое местоположение. Но его все равно нашли: задержали парня в Кировском районе, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону. – На задержанного уже завели уголовное дело по статье «Разбой», и взяли под стражу. Грозит молодому человеку до 10 лет лишения свободы.

Криминал