Мэрия Волгограда собирается снести «Магнит» на «Детском центре»

Предприниматель брал землю в аренду под нестационарный объект, а построил капитальный. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Еще год назад жители домов на улице Краснознаменской звонили в редакцию «КП-Волгоград», опасаясь за судьбу единственного в окрестностях продуктового магазина у дома. «Его собираются снести, а нам продукты покупать негде», жаловались жители. Тогда мэрия Волгограда отрицала, что в их планах есть демонтаж торгового объекта по адресу ул. Краснознаменская, 11д. И магазин с тех пор простоял на том же месте еще год. Но сейчас в администрации города подтвердили: «Магниту», вероятно, осталось жить недолго. Власти подняли вопрос о его демонтаже, но им нужно проанализировать документы.

Как объяснили «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Волгограда, еще в 1998 году юридическое лицо получило в аренду земельный участок площадью 652 квадратных метра. Место выделили под нестационарный торговый объект. Но позже на пересечении улиц Краснознаменской и 10-й Дивизии НКВД выросла капитальная постройка. Каким-то образ предприниматель ухитрился оформить постройку в собственность как капитальный объект и перепродать другому бизнесмену.

В 2017 году мэрия взялась за наведение порядка, в том числе и в сфере розничной торговли. Все помнят эти «ночи больших ковшей», когда во всем городе массово сносили киоски и торговые павильоны. Волгоградцы с трудом могли найти, где купить газеты и цветы. А ларьки с едой вернулись очень быстро. В том же году администрация обратилась в суд для установления правомерности размещения «Магнита» на Краснознаменской. Начались долгие суды.

- В итоге в 2019 году суд принял решение о признании отсутствующим права собственности на капитальный торговый объект. В 2019 году решение суда вступило в законную силу, - сообщает мэрия.

Теперь комиссия Центрального района подняла вопрос о демонтаже это незаконного объекта. Магазин проработает еще какое-то время, пока чиновники соберут и проанализируют документы.