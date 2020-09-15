В двух поселках Волгограда станет светлее

Вскоре более 150 новых фонарей будут освещать два поселка Волгограда – Ангарский в Дзержинском и Вторчермет – в Красноармейском. Сейчас специалисты завершают ставить опоры освещения. Общая протяженность новых линий освещения составит около пяти километров.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на Ангарском станет светлее на улицах Царицынской, Халтурина, Попова и Ковалевской, в том числе у школы. В поселке Вторчермет уличное освещение впервые появится на Островной, Георгиевской, Лядова, Доволенской, Нижней и Старорусской. Все это делает концессионер, которому передали освещение Волгограда.

Кроме того, компания-инвестор реконструирует старые линии освещения на Второй продольной в центре города – на улице Рокоссовского от Хиросимы до Голубинской, а также в Ворошиловском районе – на Череповецкой от Елецкой до Огородной. Здесь заменят 288 фонарей, привычные железобетонные опоры заменят на металлические. На них установят позволяющие экономить электроэнергию и более долговечные светодиодные светильники.

- Они равномерно рассеивают поток яркого белого света, что улучшает видимость для участников движения и напрямую влияет на уровень безопасности на дороге, - отмечают в мэрии.

Такие фонари уже появились на Университетском проспекте от улицы Автомобилистов до Гвоздкова. Скоро их подключать к сети, а старые столбы уберут.

Всего же в 2020 году в Волгограде обновят около тысячи фонарей, введут в строй еще 1,9 тысячи новых и построят 58 километров электролиний.