Все женские консультации Волгоградской области обновят по современным стандартам

Такие условия со временем будут во всех женских консультациях. Фото: администрация Волгоградской области.

Во вторник, 15 сентября волгоградский губернатор начал рабочий день с посещения больницы имени Фишера в Волжском и заглянул в женскую консультацию, которая заработала здесь в конце прошлого года. Ее сделали с нуля на месте бывшего актового зала и оснастили по последнему слову техники. Андрей Бочаров так впечатлился состоянием этого подразделения больницы, что пожелал всем жительницам Волгоградской области наблюдаться у гинекологов в таких условиях. Губернатор поручил ответственным за медицину чиновникам изучить состояние всех женских консультаций области и предложить варианты их модернизации.

- В Волжском создан один из лучших центров для будущих родителей, мы получили яркий пример современной консультации. Ознакомившись с его работой, мы окончательно приняли решение о создании отдельной госпрограммы по модернизации всех женских консультаций Волгоградской области. Они должны отвечать всем современным стандартам, - заявил губернатор.

В других отделениях больницы Фишера тоже было на что посмотреть. После большой модернизации заработал центр экстренной помощи. Теперь он стал не хуже, чем отделение скорой помощи в 25-й больнице Волгограда. Тот делали к ЧМ-2018, этот уже целиком для жителей области. По тем же мировым стандартам здесь разделили потоки на «зеленую», «желтую» и «красную» зоны, весь центр оснастили новым оборудованием. Теперь здесь есть ультрасовременный ангиограф, компьютерный томограф, УЗИ экспертного класса, мониторы пациента, аппараты ИВЛ, аппарат ингаляционной анестезии, система подготовки крови для аутотрансфузии, передвижной рентген и другое.

В центре экстренной помощи - суперсовременное оборудование. Фото: администрация Волгоградской области.

Здесь оказывают экстренную помощь любой сложности. В центре есть и инфекционный бокс, и противошоковая операционная, палаты реанимации и даже собственная лаборатория. То есть пациента будут сначала спасать, а потом уже заполнять бумаги и думать, в какую палату определить. С помощью эстакады скорые будут доставлять пациента прямо в отделение – не нужно будет бегать по двору с каталками.

На этом глобальный ремонт в больнице Фишера не заканчивается, в ближайшие два года выполнят капремонт еще двух корпусов – 7-этажного и 9-этажного.