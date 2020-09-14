6 часов и 18 врачей: впервые в России в Волжском повторно пересадили почку

Фото с сайта Минздрава РФ.

За несколько месяцев после открытия Волжского филиала НМИЦ трансплантологии имени Шумакова здесь спасли уже не одну жизнь. Но эта операция войдет в историю российской медицины: впервые в стране врачи провели повторную пересадку почки. Более того, во время операции молодой девушке еще и удалили опухоль в печени. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, операция длилась шесть часов, в ней было задействовано 18 врачей.

Девушка сначала была на диализе, а шесть лет назад ей пересадили почку. Тогда операцию по трансплантации семья делала в другом регионе. Донором для волгоградки стала ее мама. Операция прошла успешно, почка прижилась, и, казалось, самое страшное уже позади. Но недавно состояние девушки стало резко ухудшаться. Пришлось снова идти по врачам. В итоге девушка попала в волжский филиал института трансплантологии. Там решились на рискованный шаг – провести повторную пересадку почки.

- Новым донором для девушки стала ее младшая сестра. Прежде, чем приступить к самой операции, врачи смоделировали весь процесс хирургического вмешательства. Они предусмотрели все возможные риски. И все прошло хорошо. Сейчас обе пациентки чувствуют себя удовлетворительно. Чтобы не допустить повторения истории с первым трансплантатом, врачи тщательно подбирают девушке оптимальную иммуносупрессивную терапию, - рассказывают в облздраве.