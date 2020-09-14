Разыскивают ребенка: лишенная прав волжанка выкрала сына

Фото УФССП по Волгоградской области.

Печально, но дети всегда становятся заложниками развода родителей. Для ребенка любого возраста потеря контакта с одним из родителей приравнивается к катастрофе. Даже, когда маму или папу лишили родительских прав. Заложником такой ситуации стал и 11-летний Захар Черкашин. Его мать Людмилу Филоненко ограничили в родительских правах, и по суду сына должны передать на воспитание отцу. Но мальчик пропал. С июля месяца его местонахождение неизвестно.

Приставы, которые должны исполнить решение суда, полагают, что мальчишку скрывает его родная мать. Но найти не могут пока ни женщину, ни Захара. Поэтому решили обратиться за помощью к волгоградцам.

- Если вы обладаете какой-либо информацией о том, что находится Захар ил его мать, просьба незамедлительно сообщить в Волжский горотдел судебных приставов №2 по адресу: Волгоградская область, Волжский, проспект Ленина, дом 46, или по телефону дежурной части регионального УФССП - 8 (8442) 93-20-40. Можно также оставить информацию непосредственно волжским приставам по телефонам 8 (8443)31-01-69, 31-01-65, - сообщают в региональном ведомстве. – Конфиденциальность гарантируется!