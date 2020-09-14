Суд вынес приговор волгоградцу, покусавшему полицейского

В суде Тракторозаводского района Волгограда рассматривалось дело, где обвиняемым выступал волгоградец по фамилии Халилов, а пострадавшим – сотрудник полиции. Мужчину обвиняли в том, что он покусал правоохранителя.

Как следует из материалов дела, представленого в суде, полицейский застал Халилова за правонарушением, и намеревался составить на хулигана протокол. Однако, волгоградец решил сбежать. Завязалась потасовка, в ходе которой Халилов и укусил полицейского за правое предплечье. Укусил, надо сказать, сильно. А это уже, практически, покушение на сотрудника правоохранительных органов. Так волгоградец стал уже не правонарушителем, а преступником, на которого завели уголовное дело.

Свою вину в суде он отрицать не стал, во всем сознался и ходатайствовал о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства.

- Тракторозаводской суд признал Халилова виновным по статье 318 часть 1 УК РФ и приговорил к штрафу в размере десяти тысяч рублей, - гласит пресс-релиз суда.