В волгоградском ТЮЗе всех сотрудников проверяют на коронавирус

Фото ТЮЗа.

Коронавирус вынуждает сегодня все коллективы работать с особой осторожностью. После того, как в Волгограде и области в нескольких предприятиях и учреждениях были зафиксированы вспышки ковида, в волгоградском ТЮЗе решили, не дожидаясь ЧП, провести тестирование всех сотрудников.

- В театр приехала специальная медицинская бригада и тесты сдали все актеры и сотрудники вспомогательных цехов, а также руководство. Сразу скажу – все результаты отрицательные, заболевших нет, - отчитался директор, заслуженный артист РФ Альберт Авходеев. – Замечу, что все прошли тестирование добровольно. Коллектив ТЮЗа сознательно пошёл на этот шаг, учитывая что мы находимся в тесном общении с особыми зрителями - детьми. Потому строгие профилактические меры здесь жизненно необходимы.

Даже после тестирования, в театре еще усилили контроль за мерами безопасности.