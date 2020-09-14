Горпитомник Волгограда уличили в нарушениях при захоронении животных

К «Горпитомнику» у волгоградцев всегда было много нареканий: бездомных собак на улицах Волгограда в последние годы просто очень много. В прошлом – 2019-м году – директора этого предприятия поймали на «приписках». Константин Епифанов ловил беспризорных животных только на бумаге. Сегодня Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура заявила, что нашла еще массу нарушений, которые допускали на предприятии при захоронении убитых животных.

- Биотермическая яма не соответствует требованиям ветеринарно-санитарных правил. В частности, рядом с ней нет помещения для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов. Вместо этого над ямой просто сделали навес, - говорится в сообщении природоохранной прокуратуры.

В адрес чиновников, которые отвечают за работу предприятия, прокуратура направила представление с требованием устранить недочеты. Но прошли месяцы, а ситуация так и не изменилась. Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием понудить учреждение привести скотомогильник в порядок

- Устранение нарушений закона межрайпрокуратура держит на контроле, - уточняют в ведомстве.

Напомним, что весной 2020 года предприятие «Горпитомник» ликвидировали, а его функции передали МКП передали муниципальному учреждению «Городской центр отлова животных и выращивания зеленых насаждений»