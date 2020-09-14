В сентябре ядовитые каракурты покусали уже пятерых волгоградцев

Фото из архива КП.

Встретить паука-каракурта в Волгоградской области можно сплошь и рядом. В последние годы их популяция в нашем регионе заметно увеличилась. Как следствие, участились и случаи укусов этих пауков. Как рассказали «КП-Волгоград» в больнице скорой помощи №25, только за последние две недели (с начала сентября) к ним поступило пять человек с укусами каракурта. К счастью, этих людей спали, но «черная вдова», как еще называют каракурта, тем и опасна, что ее яд может привести к смертельному исходу, если вовремя не обратиться за медицинской помощью.

- Характерными признаками укуса каракурта является появление жгучей боли в этом месте, через 20 минут эта боль распространяется на соседние части тела и органы. Через полчаса появляется озноб, боли в груди и особенно в конечностях, а также чувство жжения во всем теле. Появляется сильное возбуждение, и что особенно характерно, страх смерти. Через три часа появляются судороги. Через 8-10 часов человек отекает и появляется проливной пот, - описывают симптоматику врачи больницы №25.

Чтобы не запускать течение болезни, медики рекомендуют немедленно после укуса каракурта обращаться за помощью в ближайшее медучреждение.

Кстати, чаще всего пик укусов «черной вдовы» в Волгоградской области приходится на август, но в этом году сентябрь оказался настолько теплым, что опасный период еще не окончен. Кроме того, в 2011 году одного волгоградца этот паук укусил в декабре. Аранеологи связывают это с их переселением ближе к жилищу человека и соответственно с большей зимостойкостью. Так что будьте аккуратнее, и помните: каракурт не нападает сам, он кусает только если его задеть.