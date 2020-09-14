Восемь реанимобилей передали в волгоградские больницы

Фото администрации ВО.

Коронавирус стал хорошим стимулом для переоснащения волгоградских больниц: многие медучреждения до пандемии только мечтали о современном оборудовании и спецмашинах. Вот сегодня сразу шесть районных больниц Волгоградской области получат новые реанимобили. Спецмашины класса «С» на базе «Газель-Некст» оснащены всем необходимым для спасения жизней. Сегодня эти неотложки отправились в Городищенский, Фроловский, Иловлинский Урюпинский, Калачевский и Клетский районы. Еще два реанимобиля передали больнице №25 Волгограда.

Напомним, что это уже не первые неотложки, которые поступили в регион по линии Минздрава России: ранее медучреждения Волгограда и Волжского уже получили 18 таких спецмашин. Как уточняют в облздраве, часть этих «скорых» также обслуживают пункты экстренной помощи на автотрассах.

- Теперь автопарк «скорых» в Волгоградской области уже обновлен более чем на 90%, - отмечают в региональном комитете здравоохранения.