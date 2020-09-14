Из Ротора на карантин в Факел: Валерий Почивалин перешел в воронежский клуб

Фото: СК "Ротор"

Футболист Валерий Почивалин может написать сочинение на тему «Как я провел это лето». А провел он его в «Роторе», за который не сыграл ни одного матча. В июне сине-голубые подписали защитника для укрепления состава перед Российской премьер-лигой, но потом клуб отказался от услуг Почивалина. 9 сентября контракт был расторгнут, а 14-го числа 28-летний футболист нашел новый клуб. Защитник стал игроком воронежского «Факела», выступающего в Футбольной национальной лиге. Кстати, Почивалин уроженец Воронежской области, он родился в городе Павловск.

Условия соглашения не сообщаются. Известно, что пока Валерий Почивалин с новой командой не тренируется. Игроку предстоит пройти тестирование на коронавирус. Наверняка, в «Факеле» опасаются заноса ковида. Все-таки на прошлой неделе Почивалин еще тренировался с «Ротором», футболистов и персонал которого свалил вирус.

Воронежский «Факел» после девяти туров занимает 17-е место в ФНЛ.