В Волгограде рецидивист зарезал пенсионерку за отказ скрыть его от полиции

Задержанный уже сознался в убийстве, его взяли под стражу. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Двое суток понадобилось волгоградским правоохранителям, чтобы найти и задержать убийцу, который зверски зарезал ни в чем неповинную пенсионерку. Сейчас этот рецидивист находится под стражей.

10 сентября 2020-го в полицию позвонили соседи убитой 65-летней волгоградки. Это они обнаружили окровавленное тело женщины в ее собственном доме по улице Симферопольской. Соседи заволновались, когда пенсионерка несколько дней не появлялась на улице, и решили наведаться. Хозяйку нашли в луже крови с многочисленными ножевыми ранениями.

- По факту убийства тут же завели уголовное дело. Соседи уверяли, что пенсионерка вела очень замкнутый образ жизни и мало с кем общалась. Однако, при осмотре дома следователи поняли, что у женщины в день убийства все-таки были гости. На столе стояли две чашки чая, а в пепельнице лежали окурки разных марок. Кроме того, в ванной комнате обнаружили мужские вещи. Нашли и отпечатки незнакомца. Оказалось, что они принадлежат разыскиваемому за грабеж 47-летний житель Октябрьского района (который, к слову, ранее уже был судим за убийство), - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

На поиски убийцы кинули все силы. Нашли его через два дня в Краснооктябрьском районе Волгограда, где он скрывался у друга.

- Задержанный уже во всем сознался. Он рассказал, что некоторое время назад делал ремонт в квартире убитой женщины и подружился с ней. Когда его объявили в розыск за грабеж, он пришел к пенсионерке с просьбой приютить его. Но волгоградка отказалась скрывать преступника, и даже пригрозила вызвать полицию, если он не уйдет. Тогда мужчина и схватился за нож. Он нанес пенсионерке не менее 16-ти ударов по телу и шее. После чего, забрав золотые украшения и телефон убитой, сбежал к другу, где его и поймали, - сообщают в следственном управлении.

На данный момент мужчину уже взяли под стражу. Следствие продолжается.