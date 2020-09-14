Волгоградские связисты сразятся с вредоносными программами

Фото: пресс-служба Южного военного округа

Полигон Прудбой Волгоградской области редко простаивает без дела. На этой площадке служащие разных родов войск Южного военного округа регулярно отрабатывают свои навыки. Сейчас полигон во власти связистов мотострелкового соединения ЮВО. У них стартовали тактико-специального учения. Связисты продемонстрируют армейскую выучку в применении современных цифровых радиорелейных станций, новых радиостанций средней и большой мощности, спутниковой связи и мобильных комплексов видеоконференцсвязи. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа, в ходе учений военные проверят, насколько хорошо системы связи устойчивы при радиоэлектронном воздействии. По легенде, компьютерные сети будут атакованы вирусами и вредоносными программами. Так что военные баталии могут вестись не только на полях сражений, но и в сети интернет.

В учениях задействовано около 200 военнослужащих, 30 единиц комплексов связей и мобильных аппаратных станций.