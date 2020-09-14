Волгоградская область получит 340 миллионов рублей на доплаты соцработникам за ковид

Те, кто заботится в период пандемии об инвалидах и престарелых, получат надбавки к зарплате еще и в сентябре. Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из госбюджета 1,9 миллиарда рублей на выплаты соцработникам. Деньги распределили между всеми субъектами РФ. Волгоградская область получит из этого транша 339,5 миллиона рублей.

Напомним, что из-за коронавируса соцработники, которые трудятся в интернатах или, например, в домах престарелых, с апреля месяца работают вахтовым методом. Они заступают на смену и часто не покидают свои учреждения по две недели, а то и по месяцу. За это с апреля они получают дополнительные выплаты. Сначала надбавки планировали платить с 15 апреля по 15 июля. Затем - до 15 сентября. Теперь их продлили еще на месяц. В связи с этим и принято решение о выделении дополнительных средств.

Размер надбавки зависит от квалификации сотрудника и от того, работает ли он с ковидными пациентами – и составляет от 10 до 60 тысяч рублей за смену.

- Эти люди не только заботятся об инвалидах и престарелых, они еще и помогают сдерживать распространение коронавируса. Это большой труд, за который мы им благодарны. Важно контролировать, чтобы все они вовремя получали положенные им средства, - отметил на заседании правительства Михаил Мишустин.

Напомним, что в Волгоградской области вспышки коронавируса уже были зафиксированы в трех психинтернатах – в Урюпинском, в Жирновском и в Калачевском.