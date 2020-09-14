Волжанка сожгла иномарку из мести

иномарка выгорела полностью. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Volkswagen Passat загорелся во дворе одного из домов города Волжского в ночь на воскресенье. А спустя несколько часов в полицию пришел и хозяин иномарки - 53-летний мужчина. Он сообщил, что машина выгорела полностью, а специалисты установили, что причиной возгорания стал умышленный поджог. Вскоре полицейские установили личность и задержали подозреваемую. Как оказалось, подожгла машину 49-летняя волжанка. Сделала она это из мести после ссоры.

По словам поджигательницы, она и владелец иномарки накануне сильно повздорили. Поэтому ночью она вышла во двор, разбила стекло автомобиля и бросила в салон тлеющий окурок. От него и загорелась машина.

- Женщина в содеянном созналась. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За содеянное женщине грозит срок до 5 лет, - рассказали «КП-Волгограж» в региональном главке МВД.