Стало известно, как вернуть деньги за билеты на матч Ротор – Краснодар

Фото: СК "Ротор"

Приехали на стадион, постояли у входа и поехали обратно домой. Такое нерадостное путешествие на «Волгоград Арену» у болельщиков было из-за отмены матча 7-го тура РПЛ между «Ротором» и «Краснодаром». Как только стало известно, что футбола не будет, у людей возник вопрос: «А что делать с билетами?». «Ротор» и KASSIR.RU, который занимается продажей билетов на игры сине-голубых, пришли к договоренности об оперативном возврате средств за билеты на несостоявшийся матч Ротор – Краснодар 13 сентября 2020 года.

Как сообщает пресс-служба клуба, оформить запрос на возврат средств можно только в онлайн-режиме. Для удобства будет работать упрощенная схема возврата денег. Для оформления необходимы заявление на возврат (оно есть на сайте KASSIR.RU и на страницах «Ротора» в социальных сетях) и билеты, которые были приобретены. Также необходимо указать полные реквизиты расчетного счета банковской карты. Документы надо отправлять на электронный адрес info.vlgd@kassir.ru

В «Роторе» обещают, что деньги будут возвращены быстро. Как только заявление будет обработано специалистами билетного оператора, денежные средства поступят на счет болельщиков в течение суток. Но весь процесс все-таки займет какое-то время, потому что все заявления обрабатываются вручную.