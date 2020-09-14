В Дубовке пропал 17-летний подросток с родинками у рта

Данила Астраханцов. Фото: Следственное управление Следственного комитета России по Волгоградской области.

Ушел в неизвестном направлении и исчез. В Волгоградской области участились случаи исчезновения подростков. В Дубовке пропал 17-летний Данила Астраханцов. 4 сентября 2020 года он покинул общежитие на улице Почтовой и больше не вернулся. И уже десятый день о судьбе Данилы ничего неизвестно.

По факту исчезновения 17-летнего подростка сотрудники Городищенскиого межрайонного следственного отдела Следственного управления СКР проводят процессуальную проверку. Данила Алексеевич Астраханцов родился 17 апреля 2003 года. «КП-Волгоград» в Следственном управлении Следственного комитета России по Волгоградской области рассказали о приметах пропавшего. Его рост 175 сантиметров, он худощавого телосложения, темно-русые короткие пушистые волосы, карие глаза, вокруг рта есть родинки. В день исчезновения был одет в черную кофту с капюшоном, темно-синие шорты до колен, темные кроссовки.

Следственные органы обращаются с просьбой помочь в поисках подростка. Кто имеет информацию о месте нахождения Данилы Астраханцова или лица, похожего на него по приметам, необходимо позвонить по телефонам: 8 (84442) 4-29-30, 8 (84442) 4-29-07, 8-937-551-40-77 или 02.

Напомним, сегодня также стало известно об исчезновении в Москве 18-летнего студента из Волгограда