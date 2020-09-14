Больницы Волгограда готовят к наплыву ковидных пациентов

В Волгограде готовят под коронавирус новые больницы. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Обстановка [по коронавирусу] стабильная, но остается напряженной, - заявил на оперативном совещании в этот понедельник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Еженедельную летучку полностью посвятили ситуации с ковидом в регионе и организации работы медучреждений в период пандемии и сезонных заболеваний гриппом и ОРВИ.

- Лечебным заведениям Волгоградской области, оказывающим плановую медицинскую помощь, [нужно] быть в готовности к перепрофилированию в установленные сроки на прием пациентов с коронавирусной инфекцией и гриппом, - отметил Андрей Бочаров.

Число заболевших коронавирусом в Волгограде и области продолжает расти. Многие привозят инфекцию с отдыха и из командировок. Традиционно с началом осени и учебного года растет и число простудных заболеваний. Десятки классов уже ушли на карантин. Тем временем в инфекционных госпиталях проходят плановые дезинфекции, а регион готовит дополнительные мощности. Если ситуация ухудшится, еще несколько больниц в кратчайшие сроки перепрофилируют под ковид. График составят на заседании областного клинического Совета, которое должно пройти до конца сентября.

Готовятся к напряженной работе и аптеки региона. Они должны до 1 октября обеспечить запас антивирусных препаратов и масок. Особое внимание в этом году и прививкам от гриппа – их бесплатно получат порядка 60% волгоградцев.