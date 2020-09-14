BMW протаранила дерево: в ДТП под Волгоградом разбились двое 18-летних

Иномарка превратилась в груду железа. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Двое 18-летних парней едва не погибли в воскресенье вечером на дороге в городе Волжском Волгоградской области. В начале шестого приятели на «БМВ-325» ехали по улице Ленина в сторону Киляковки. В какой-то момент неопытный водитель не справился с управлением. Иномарка вылетела в кювет и врезалась в дерево. Машина буквально превратилась в груду металлолома. Основной удар пришелся на заднюю часть автомобиля. От нее практически ничего не осталось. 18-летний водитель и его ровесник-пассажир чудом остались живы.

- Молодых людей с места ДТП увезли в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД.

Кроме того, в это воскресенье в Волжском произошло еще две серьезных аварии с пострадавшими. Ранним утром на улице 87-й Гвардейской столкнулись две иномарки. А чуть позже на улице Химиков 80-летняя женщина попала под колеса иномарки. Всего на больничной койке оказалось четверо пострадавших в ДТП.